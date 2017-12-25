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18:41, 25 декабря 2017 580
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ЦИК отказал Навальному в регистрации из-за непогашенной судимости 2

ЦИК отказал Навальному в регистрации из-за непогашенной судимости

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Собрание в поддержку самовыдвижения Алексея Навального на выборы президента России прошло в рамках закона, но он не может баллотироваться из-за неснятой судимости. Об этом в понедельник, 25 декабря, заявили на заседании Центризбиркома, передает ТАСС.

В сообщении отметили, что Навального осудили в 2017 году за тяжкое преступление. Осужденный не имеет права участвовать в выборах. Преступление лишает его возможности участвовать в выборах в течение 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

8 февраля 2017 года Навального осудили Ленинским районным судом города Кирова на пять лет условно по статье 160 УК РФ.


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