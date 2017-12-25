ЦИК отказал Навальному в регистрации из-за непогашенной судимости

Собрание в поддержку самовыдвижения Алексея Навального на выборы президента России прошло в рамках закона, но он не может баллотироваться из-за неснятой судимости. Об этом в понедельник, 25 декабря, заявили на заседании Центризбиркома, передает
В сообщении отметили, что Навального осудили в 2017 году за тяжкое преступление. Осужденный не имеет права участвовать в выборах. Преступление лишает его возможности участвовать в выборах в течение 10 лет со дня снятия или погашения судимости.
8 февраля 2017 года Навального осудили Ленинским районным судом города Кирова на пять лет условно по статье 160 УК РФ.