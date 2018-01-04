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19:14, 4 января 2018 933
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Пропавшая в Пителинском районе 56-летняя женщина погибла

Пропавшая в Пителинском районе 56-летняя женщина погибла

Пропавшая в Пителинском районе 56-летняя женщина погибла. Об этом сообщил добровольный поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань».

Валентина Козлова пропала 21 декабря, волонтеры подключились к поискам через шесть дней.


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Редкий шанс для будущих домовладельцев. Часть III — выбор стройматериалов

Редкий шанс для будущих домовладельцев. Часть III — выбор стройматериалов

Разберемся, почему нужно успеть сделать необходимые закупки в зимний период.

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