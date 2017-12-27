В Рязанской области пропала 56-летняя женщина. Об этом сообщил добровольный поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань».
Валентина Алексеевна Козлова (Дмитриева) пропала 21 декабря 2017 года в поселке Пителино Пителинского района.
Приметы: рост 170-175 см, телосложение среднее (полноватое), волосы короткие черные с проседью, глаза карие.
Была одета: черная куртка, черные брюки, шапка бежево-розовая вязаная, ботинки серые высокие на шнурках.
Всех, кто видел или может сообщить какую-либо информацию, просят звонить по телеофнам: 8-800-700-54-52 или 102, 02.