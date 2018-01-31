Снос недостроя напротив «Барса» рассмотрят в суде

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Снос скандального недостроя напротив «Барса» рассмотрят в суде. Об этом на пресс-конференции во вторник, 30 января, сообщил прокурор области Олег Черныш.
По его словам, проверка прокуратуры строительства в зоне Троицкого монастыря выявила нарушение в работе инспекции по охране наследия, которой вынесено представление.
Напомним, строительство здания началось в 2014 году, вскоре его заморозили по поручению тогдашнего губернатора Олега Ковалева. Затем проект административно-офисного центра по обращению Ольги Силкиной вынесли на публичные слушания, на которые пришли около 200 человек. По их итогам администрация отказала в отклонении от разрешенных параметров строительства — увеличении высоты здания с 6 до 14,2 метра. Владелец оспорил отказ в арбитражном суде и выиграл дело: в июле 2016 года администрация на основе судебного решения разрешила увеличить высоту. В сентябре она отменила свое разрешение после протеста прокуратуры. Летом 2017 года на площадке возобновлялись строительные работы.