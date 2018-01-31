Рязанские антимонопольщики обсудили голую грудь в рекламе кирпича

Экспертный совет по рекламе при региональном управлении Федеральной антимонопольной службы нашел признаки нарушения законодательства в рекламе кирпичной компании «Брикус». Первое в этом году заседание совета состоялось в среду, 31 января.
Совет рассмотрел, как воспринимается реклама на
В процессе обсуждения эксперты единогласно сошлись во мнении, что реклама содержит «непристойные образы» и таким образом нарушает статью 5 «Федерального закона о рекламе».
Врио заместителя руководителя рязанского УФАС Павел Панин сообщил, что по данному факту проведут дополнительное обсуждение. «Комиссия рязанского УФАС рассмотрит еще раз эту рекламу и вынесет окончательное решение — выдать предписание или признать рекламу надлежащей», — сказал он.