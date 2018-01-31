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14:57, 31 января 2018 2 895
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Рязанские антимонопольщики обсудили голую грудь в рекламе кирпича 4

Рязанские антимонопольщики обсудили голую грудь в рекламе кирпича

Экспертный совет по рекламе при региональном управлении Федеральной антимонопольной службы нашел признаки нарушения законодательства в рекламе кирпичной компании «Брикус». Первое в этом году заседание совета состоялось в среду, 31 января.

Совет рассмотрел, как воспринимается реклама на двух городских щитах, расположенных по адресам: улица 26 Бакинских комиссаров, дом №4 и проезд Яблочкова, дом №4, а также принял во внимание рекламу «Брикуса», которую разместили в Instagram. На ней изображена обнаженная девушка, которая стоит у окна, и надпись следующего содержания: «Дом там, где можно ходить без лифчика».

В процессе обсуждения эксперты единогласно сошлись во мнении, что реклама содержит «непристойные образы» и таким образом нарушает статью 5 «Федерального закона о рекламе».

Врио заместителя руководителя рязанского УФАС Павел Панин сообщил, что по данному факту проведут дополнительное обсуждение. «Комиссия рязанского УФАС рассмотрит еще раз эту рекламу и вынесет окончательное решение — выдать предписание или признать рекламу надлежащей», — сказал он.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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