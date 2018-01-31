Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:42, 31 января 2018 1 414
 0    0

Рязанские антимонопольщики признали рекламу сериала ТНТ с голой девушкой законной

Рязанские антимонопольщики признали рекламу сериала ТНТ с голой девушкой законной

Рязанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) провело первое в этом году заседание экспертного совета по рекламе. Встреча состоялась в среду, 31 января.

На повестку дня эксперты вынесли два рекламных щита. Первый — реклама сериала «Филфак» с изображением обнаженной девушки с книгой в руках, расположенный по адресу улица 26 Бакинских комиссаров, дом №4. Второй — реклама фитнес-центра «Fit Profi» с девушкой-роботом на проезде Яблочкова, дом №4.

Совет в составе шести человек рассмотрел, как воспринимается реклама на двух щитах с точки зрения морали, этики и законодательства. В жюри вошли представители учебных заведений, рекламодатели и распространители рекламы.

В процессе дискуссии представители от РГУ имени Есенина дали негативную оценку первому рекламному щиту. По их мнению, его изображение порочит образ студента и будущего преподавателя филологического факультета. В свою очередь директор ООО Компания «КРАЙ» Игорь Павлов обратил внимание собравшихся на слоган рекламного щита «Сериал про тех, кто видит книгу». «То есть это сериал про тех умных студентов, которые видят здесь книгу, а не груди, которые вы сейчас все увидели. В 21 веке почти половина студентов так выглядят», — добавил Павлов.

Так как мнения экспертов относительно рекламы сериала «Филафак» разделились, окончательное решение принял руководитель УФАС Юрий Гребнев. «Действительно, она может вызывать какие-то вопросы, но эти вопросы, которые она вызывает, не говорят о том, что данная реклама нарушает закон о рекламе», — заявил он.

По итогам заседания эксперты не нашли признаков нарушения рекламного законодательства и в рекламе фитнес-центра «Fit Profi».


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:57, 31 января 2018
У шиловского предприятия за долги арестовали комбайн
20:53, 31 января 2018
Застолье в рязанском кардиодиспансере показали на Первом канале
19:57, 31 января 2018
Жительница Касимова погасила кредит под угрозой лишиться работы
19:36, 31 января 2018
Федеральная программа поможет создать в Рязани «дворы мечты» — глава города
18:29, 31 января 2018
«Нам ничего не остается». Школьный повар из Сасова пожаловалась на аппетит детей 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
12 часов назад
Сами себе построим дом. Часть IV — профессионалы оконного профиля

Сами себе построим дом. Часть IV — профессионалы оконного профиля

Надежные оконные системы — одна из значимых составляющих уютного дома.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:50, 19 января 2018 40 557
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
12:33, 24 января 2018 21 296
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
9:39, 30 января 2018 19 375
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 7
11:28, 19 января 2018 19 184
Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки 9
9:26, 21 января 2018 17 514
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум