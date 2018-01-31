Рязанские антимонопольщики признали рекламу сериала ТНТ с голой девушкой законной

Рязанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) провело первое в этом году заседание экспертного совета по рекламе. Встреча состоялась в среду, 31 января.
На повестку дня эксперты вынесли два рекламных щита. Первый — реклама сериала «Филфак» с изображением обнаженной девушки с книгой в руках, расположенный по адресу улица 26 Бакинских комиссаров, дом №4. Второй — реклама фитнес-центра «Fit Profi» с девушкой-роботом на
Совет в составе шести человек рассмотрел, как воспринимается реклама на двух щитах с точки зрения морали, этики и законодательства. В жюри вошли представители учебных заведений, рекламодатели и распространители рекламы.
В процессе дискуссии представители от РГУ имени Есенина дали негативную оценку первому рекламному щиту. По их мнению, его изображение порочит образ студента и будущего преподавателя филологического факультета. В свою очередь директор ООО Компания «КРАЙ» Игорь Павлов обратил внимание собравшихся на слоган рекламного щита «Сериал про тех, кто видит книгу». «То есть это сериал про тех умных студентов, которые видят здесь книгу, а не груди, которые вы сейчас все увидели. В 21 веке почти половина студентов так выглядят», — добавил Павлов.
Так как мнения экспертов относительно рекламы сериала «Филафак» разделились, окончательное решение принял руководитель УФАС Юрий Гребнев. «Действительно, она может вызывать какие-то вопросы, но эти вопросы, которые она вызывает, не говорят о том, что данная реклама нарушает закон о рекламе», — заявил он.
По итогам заседания эксперты не нашли признаков нарушения рекламного законодательства и в рекламе фитнес-центра «Fit Profi».