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17:07, 31 января 2018 868
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Путин попросил прощения у российских олимпийцев

Путин попросил прощения у российских олимпийцев

Фото: Kremlin.ru

Международный олимпийский комитет допустил российских атлетов к участию в Играх под нейтральным флагом. Владимир Путин на встрече со спортсменами попросил у них прощения за то, что Россия не смогла защитить их от сложившейся ситуации с Играми в Пхенчхане, передает «РИА Новости».

«Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще с чем-то», — сказал президент.

В сообщении отметили, что Путин также пожелал удачи атлетам и призвал их не думать о негативе, а сосредоточиться на спорте.

Глава государства заявил, что власти будут поддерживать спортсменов, которые не смогли поехать на Олимпиаду.

Напомним, на Олимпийские игры в Пхенчан поедут 169 российских спортсменов.


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