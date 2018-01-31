Путин попросил прощения у российских олимпийцев

Международный олимпийский комитет допустил российских атлетов к участию в Играх под нейтральным флагом. Владимир Путин на встрече со спортсменами попросил у них прощения за то, что Россия не смогла защитить их от сложившейся ситуации с Играми в Пхенчхане, передает «
«Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще с чем-то», — сказал президент.
В сообщении отметили, что Путин также пожелал удачи атлетам и призвал их не думать о негативе, а сосредоточиться на спорте.
Глава государства заявил, что власти будут поддерживать спортсменов, которые не смогли поехать на Олимпиаду.
Напомним, на Олимпийские игры в Пхенчан