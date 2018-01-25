На Олимпиаду в Пхенчан поедут 169 российских спортсменов

Стало известно число российских спортсменов, которые отправятся на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан. Об этом сообщил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков, передает «
«Была окончательно утверждена заявка, куда вошли 169 спортсменов. К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК, но, к сожалению, они не вошли в заявку. И в итоге 169 спортсменов будут отстаивать честь страны», — заявил Поздняков.
Напомним, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в играх в Пхенчане. При этом спортивные функционеры пообещали пригласить к участию в Олимпиаде под нейтральным флагом тех спортсменов, кто «не замешан в допинговых скандалах». В итоге многих ведущих российских спортсменов не допустили, в том числе чемпиона игр в Сочи по шорт-треку Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.
XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.