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19:33, 25 января 2018 582
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На Олимпиаду в Пхенчан поедут 169 российских спортсменов

На Олимпиаду в Пхенчан поедут 169 российских спортсменов

Стало известно число российских спортсменов, которые отправятся на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан. Об этом сообщил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков, передает «Интерфакс».

«Была окончательно утверждена заявка, куда вошли 169 спортсменов. К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК, но, к сожалению, они не вошли в заявку. И в итоге 169 спортсменов будут отстаивать честь страны», — заявил Поздняков.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в играх в Пхенчане. При этом спортивные функционеры пообещали пригласить к участию в Олимпиаде под нейтральным флагом тех спортсменов, кто «не замешан в допинговых скандалах». В итоге многих ведущих российских спортсменов не допустили, в том числе чемпиона игр в Сочи по шорт-треку Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.


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