Как изменения в ОСАГО отразились на водителях

Изменения в законе по ОСАГО, которые можно назвать реформой, вступили в силу в 2017 году. Все участники страхового рынка ожидали, что в результате большая часть убытков будет возмещаться не деньгами, а ремонтом.
Постараемся разобраться во всех хитросплетениях современного страхования. Попробуем ответить на главный вопрос: оправдались ли ожидания водителей от введения новых правил по ОСАГО и европротоколу.
Ответ на этот вопрос неоднозначен. Тем автолюбителям, чьи машины отремонтировали после аварии в автосервисе (с новыми запчастями), правила принесли только пользу. Другие участники ДТП, которым не восстановили машину, а выплатили денежные средства с учетом износа деталей, конечно, оказались в убытке и отправились в суды.
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