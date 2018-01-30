Игра в страхование. К чему привели изменения в ОСАГО

Изменения в законе по ОСАГО, которые можно назвать реформой, вступили в силу в 2017 году. Все участники страхового рынка ожидали, что в результате большая часть убытков будет возмещаться не деньгами, а ремонтом.

Постараемся разобраться во всех хитросплетениях современного страхования. Попробуем ответить на главный вопрос: оправдались ли ожидания водителей от введения новых правил по ОСАГО и европротоколу.

Ответ на этот вопрос неоднозначен. Тем автолюбителям, чьи машины отремонтировали после аварии в автосервисе (с новыми запчастями), правила принесли только пользу. Другие участники ДТП, которым не восстановили машину, а выплатили денежные средства с учетом износа деталей, конечно, оказались в убытке и отправились в суды.

Что говорит закон?

Порядок следующий: пострадавшему в ДТП предлагается список автосервисов, где можно отремонтировать машину. Автомобили не старше двух лет — к «официалам», для сохранения гарантии. Сроки ремонта не более 30 дней, автосервис не должен находиться дальше 50 километров от места аварии или места проживания собственника авто. При невозможности выполнить одно из этих условий убытки от ДТП компенсируются деньгами.

Выплаты применяются при причинении вреда здоровью, смерти потерпевшего или полном уничтожении машины, а также если стоимость ремонта превышает 400 тысяч рублей. Но, как оказалось, в реальности все не так радужно. Чтобы получить выплаты, нужно попотеть, собирая необходимые документы для страховой. А здесь автолюбителей подстерегают сложности, ведь начали действовать новые правила выдачи документов, точнее — невыдачи.

ГИБДД больше не выдает справки о ДТП

С 20 октября 2017 года ГИБДД больше не выдает справки о ДТП. Именно те справки, которые требуют страховые компании, чтобы убедиться, что была авария, в ней пострадал именно этот автомобиль, а за рулем был именно этот водитель. Сотрудники ГИБДД будут выдавать только процессуальные документы. А самое интересное, что не всегда виновник может быть определен сразу. И мытарства пострадавшего водителя продолжатся. Выход есть, если авария небольшая, ущерб не превышает определенной суммы возмещения (в 2018 году сумма возрастает) и нет пострадавших. В таком случае спасает европротокол.

Европротокол — наше спасение?

Упрощенное оформление аварий без сотрудников ГИБДД по так называемому европротоколу, введенное законом об ОСАГО, к сожалению, не стало массовой практикой на дорогах. По такой схеме оформляется пока только 30 процентов ДТП. Все дело в сложности заполнения извещения о ДТП и опасениях водителей, что при ошибке в бланке страховые компании им не заплатят.

Упрощенное оформление аварий без сотрудников ГИБДД не стало массовым

В извещении нужно заполнить много пунктов, на это уходит в среднем 30-40 минут и требует от водителей повышенной концентрации внимания. Поэтому, уважаемые автолюбители, не поленитесь и найдите на сайте РСА правила заполнения бланков европротокола. Эти знания будут вам очень полезны в непростых дорожных ситуациях.

Полис есть — лицензии нет

Допустим, что делать, если у виновника аварии — полис страховой компании, которую лишили лицензии, например «Стража»? А если у водителя другого авто вообще нет полиса ОСАГО, что в последнее время это не редкость? Запомните самое важное: чтобы избежать рисков, нужно оформить ДТП по всем правилам. В первом случае — с участником дорожного инцидента, у которого полис страховой с отозванной лицензией, все не так уж и плохо. Допустим, у второго водителя полис компании «Страж», но он продолжает действовать, даже если страховщик лишился лицензии.

На месте вы оформляете европротокол сами или вызываете ГАИ, если сумма ущерба велика и повреждено более двух машин. Потом вы обращаетесь в свою страховую (чтобы ее представители вам ни говорили и куда бы ни отправляли) и требуете возмещения ущерба. Руководствуйтесь решением Верховного суда о том, что компенсировать ущерб должна страховая компания, которая застраховала автовладельца по ОСАГО.

Если у компании второго участника аварии приостановили лицензию, то получать деньги с нее или с РСА должен именно страховщик

Если компания второго участника аварии стала банкротом или у нее приостановили лицензию, то получать деньги с нее или с Российского союза автостраховщиков должен именно страховщик, а не автомобилист. Полную информацию о том, как себя вести в таких ситуациях и к кому обращаться, вы сможете получить по телефону горячей линии Российского союза автостраховщиков 8-800 200 22 75.

В ситуации, когда хотя бы одна из сторон аварии не имеет полиса ОСАГО, обязательно вызывайте на место происшествия сотрудников ГИБДД. Порядок дальнейших действий будет зависеть от того, у кого именно нет страховки. Это ситуация уже непростая и требует детального разбора. Но ясно одно: виновнику ДТП (без полиса ОСАГО) компенсацию вреда, причиненного другому лицу (лицам) при аварии, придется выплачивать из своего кошелька. А если в этом инциденте пострадало здоровье потерпевшего в аварии, то он может в дальнейшем обратиться в РСА за компенсационной выплатой.

Полис ОСАГО за небольшие деньги

Приобрести ОСАГО в Рязани с большой скидкой все же можно. Приведу пример из личного опыта. Прихожу в офис страховой компании, сотрудник берет мои документы на авто, я уже собираюсь платить за свой автомобиль 3500 рублей, как и раньше, а мне называют 7000. «Вот так поворот!» — мысленно восклицаю я, но сдаваться не собираюсь…

Если в такой ситуации оказались вы, обязательно спросите у менеджера свой класс водителя. Это очень важный момент, который напрямую влияет на ваши траты, причем существенно. Чем класс водителя выше, тем быстрее и дешевле вы оформите полис. Есть еще один важный показатель. Это коэффициент «бонус-малус» (КБМ), он используется страховыми компаниями при расчете премии по договору. В зависимости от наличия или отсутствия аварий «бонус-малус» может быть понижающим или повышающим.

Приобрести ОСАГО в Рязани с большой скидкой все же можно

Эти показатели могут обнулиться в базе данных (случайно или нет), и вы опять вернетесь на уровень новичка. Мой класс понизили до пятого и потребовали вдвое дороже, чем я планировал заплатить. Я с этим не согласился и через сайт РСА подтвердил историю безаварийного вождения. Через неделю все данные были в порядке, и я заплатил 3500 рублей, как и планировал. Уважаемые автолюбители, запомните: если у вас большой и безаварийный стаж вождения, а в страховой говорят, что скидок у вас нет, восстанавливайте свой класс через вашу страховую и отстаивайте свои права.

Электронный полис

Свой класс восстановили, цена полиса стала значительно меньше, и появилось больше шансов получить заветный бланк ОСАГО. Но хотелось бы напомнить, что есть и электронный вариант страховки. Вы дома за компьютером или в офисе страховой (такой вариант действительно есть) можете его оформить. Заниматься этим дома малоэффективно: придется попотеть, и, к сожалению, может даже не получиться.

Есть очень важный момент. Чтобы сэкономить, некоторые вводят недостоверные сведения при оформлении электронного полиса ОСАГО. Если автовладелец при заключении договора через Интернет указал в анкете заведомо ложные сведения, которые привели к занижению платежа, то страховая компания вправе предъявить регресс после наступления страхового случая. То есть вы, сэкономив при покупке ОСАГО, можете потерять впоследствии значительно больше!

Возвращаем деньги

Бывает так: вы купили полис на год, а через полгода продали машину. Можно ли вернуть часть денег за страховку? Можно, только автоматически это не произойдет, нужно обратиться в страховую. Для этого следует принести экземпляр договора купли-продажи автомобиля, копию нового свидетельства о регистрации и написать заявление. Дата получения страховщиком письменного заявления о досрочном прекращении договора ОСАГО и станет датой, после которой прекратится страхование, а оставшаяся сумма вернется страхователю.

P.S. Уважаемые автолюбители! Как только вам поменяли права, сразу приезжайте в свою страховую и пишите заявление о замене водительского удостоверения, чтобы класс вождения не обнулился.