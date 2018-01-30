Банки снизили проценты по ипотеке для клиентов «Северной компании»

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За 2017 год, согласно банковской статистике, число рязанцев, оформивших ипотеку для покупки жилья, увеличилось на 23,4% (8 489 человек). «Это произошло из-за существенного снижения процентных ставок в банках покупателям новостроек», — подчеркнула пресс-служба «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков города.
«Многие семьи, купившие собственное жилье в ипотеку, платят за месяц меньшую сумму, чем арендная плата за ту же площадь. Представители четырех самых крупных банков, которые работают на первом этаже офиса „Северной компании“, оформляют нашим клиентам ипотеку по дополнительно сниженным ставкам: Сбербанк при договоре на семь лет применяет ставку от 7,4%, „Россельхозбанк“ при пятилетнем договоре — от 7,1%, а ВТБ24 — от 8,6% даже при более длинных сроках погашения. Новостройки компании при всей демократичности цен относятся к комфорт- или бизнес-классу: их отличают просторные планировки, изысканная отделка подъездов и общих помещений, благоустроенные дворы и зеленые зоны», — говорится в пресс-релизе.