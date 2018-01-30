Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:34, 30 января 2018 621

Банки снизили проценты по ипотеке для клиентов «Северной компании»

Банки снизили проценты по ипотеке для клиентов «Северной компании»

За 2017 год, согласно банковской статистике, число рязанцев, оформивших ипотеку для покупки жилья, увеличилось на 23,4% (8 489 человек). «Это произошло из-за существенного снижения процентных ставок в банках покупателям новостроек», — подчеркнула пресс-служба «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков города.

«Многие семьи, купившие собственное жилье в ипотеку, платят за месяц меньшую сумму, чем арендная плата за ту же площадь. Представители четырех самых крупных банков, которые работают на первом этаже офиса „Северной компании“, оформляют нашим клиентам ипотеку по дополнительно сниженным ставкам: Сбербанк при договоре на семь лет применяет ставку от 7,4%, „Россельхозбанк“ при пятилетнем договоре — от 7,1%, а ВТБ24 — от 8,6% даже при более длинных сроках погашения. Новостройки компании при всей демократичности цен относятся к комфорт- или бизнес-классу: их отличают просторные планировки, изысканная отделка подъездов и общих помещений, благоустроенные дворы и зеленые зоны», — говорится в пресс-релизе.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
10:34, 30 января 2018
Банки снизили проценты по ипотеке для клиентов «Северной компании»
18:56, 29 января 2018
Минпромторг предложил приравнять все виды электронных сигарет к обычным
16:41, 29 января 2018
Tele2 запустила акцию «Киберпонедельник»
13:36, 28 января 2018
В рыбновском магазине мужчине продали «булки из будущего» 8
16:31, 26 января 2018
Компания «Ризур-строй» предложил создать для рязанцев арочные ангары 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 часа назад
«Мармакс» предложил рязанцам коммерческую недвижимость в ЖК «Наследие» и клубном доме «Легенда Горького»

«Мармакс» предложил рязанцам коммерческую недвижимость в ЖК «Наследие» и клубном доме «Легенда Горького»

Отмечается, что у «Наследия» и «Легенды Горького» удачная локация, что позволяет «без труда добраться до них из любого района города».

Популярное
Комментируемое
Новое
8:50, 19 января 2018 39 958
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 39 276
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 3
12:33, 24 января 2018 20 007
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
11:28, 19 января 2018 18 506
Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки 9
9:26, 21 января 2018 17 375
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум