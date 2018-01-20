Рязанцы стали чаще брать ипотеку. Об этом сообщило региональное отделение Центробанка.
В пресс-релизе ЦБ отмечается, что по итогам 11 месяцев 2017 года область сохранила свое место в тройке лидеров среди регионов ЦФО (без учета Москвы и Московской области) по количеству выданных ипотечных жилищных кредитов.
Всего в январе-ноябре 2017-го банки выдали 8 489 таких кредитов на 13,2 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го объемы кредитования возросли на 33,5%, а количество выданных кредитов увеличилось на 23,4%.
Средняя сумма кредита составила 1,56 млн рублей, срок погашения — 15 лет 8 месяцев.
«Мы отмечаем повышение спроса со стороны населения на ипотечные жилищные кредиты. Только за ноябрь прошлого года было выдано 1093 таких кредитов на сумму 1,9 млрд рублей. Средневзвешенная процентная ставка по выданным ипотечным кредитам за 11 месяцев 2017 года снизилась до 10,7% годовых против 12,4% годом ранее. Снижение Банком России ключевой процентной ставки и заметное снижение уровня инфляции дали возможность жителям области улучшить свои жилищные условия с помощью доступных ипотечных кредитов», — отметил управляющий рязанским отделением ЦБ Сергей Кузнецов.