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14:16, 3 января 2018 2 655
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Рязанцы делятся в соцсетях снимками цветов, выросших зимой

Рязанцы делятся в соцсетях снимками цветов, выросших зимой

Рязанцы публикуют в соцсетях снимки результатов теплой зимы. Авторы фотографий запечатлели траву, цветы и грибы, выросшие в январе.

Ранее в Гидрометцентре сообщили в 2018 году в Россию следом за теплыми январем и февралем аномальный март. Температура воздуха поднимется выше средних многолетних значений.

Фото из групп «Типичная Рязань» и «Рязань» «ВКонтакте»


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Новые правила игры. Что изменится в российском законодательстве в 2018 году

Новые правила игры. Что изменится в российском законодательстве в 2018 году

RZN.info подготовил список законов, вступающих в силу в наступившем году.

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