Рязанцы делятся в соцсетях снимками цветов, выросших зимой

Рязанцы публикуют в соцсетях снимки результатов теплой зимы. Авторы фотографий запечатлели траву, цветы и грибы, выросшие в январе.
Ранее в Гидрометцентре
Фото из групп «
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцы публикуют в соцсетях снимки результатов теплой зимы. Авторы фотографий запечатлели траву, цветы и грибы, выросшие в январе.
Ранее в Гидрометцентре
Фото из групп «
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ четверг в Рязанской области ожидаются мокрый снег и туман
|
cледующая новость →За сутки в Рязанской области совершили 21 преступление
RZN.info подготовил список законов, вступающих в силу в наступившем году.