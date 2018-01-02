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11:26, 2 января 2018 4 455
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В 2018 году в России ожидается аномальный март

В 2018 году в России ожидается аномальный март

В 2018 году в Россию следом за теплыми январем и февралем придет аномальный март. Температура воздуха поднимется выше средних многолетних значений, пишет «Российская газета».

Это касается европейской территории страны, Уральского федерального округа, юго-запада Сибирского федерального округа, востока Якутии, севера Хабаровского края и Амурской области. Ниже нормы средняя температура марта ожидается также на Чукотке и на азиатской территории России.

«Январь в основном ожидается теплым», — сказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. В большинстве регионов европейской части страны ожидается избыток осадков по отношению к норме.

Вильфанд сообщил, что этой зимой погода соответствует октябрю или апрелю, что объясняется глобальным потеплением.

Отмечается, что сейчас рейтинг самых теплых лет возглавляет 2016 год, далее 2015 год. Завершившийся 2017 год, скорее всего, займет в этом рейтинге третье место.

Наступивший год также может попасть в рейтинг. «Все климатические модели показывают, что ближайшие сто лет, безусловно, климат будет теплеть», — отметил Вильфанд.


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