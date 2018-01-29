Рязанским кассирам рассказали о новых банкнотах

Сотрудники регионального отделения Банка России рассказали рязанским кассирам о новых банкнотах. Мероприятие состоялось в центральном отделении «Живаго банка» в понедельник, 29 января.
В качестве слушателей в семинаре поучаствовали кассовые работники торговых сетей и предприятий сферы услуг, а также клиенты банка. Участники посмотрели видеопрезентацию о новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей, в дополнение к ней представители регионального отделения Банка России Ольга Егорова и Ольга Кроткова рассказали об их основных отличительных и защитных знаках.
Егорова отметила, что новые купюры уже обязаны принимать во всех торговых точках Рязани. Она добавила, что отказ в приеме является нарушением, пожаловаться на которое можно в Центробанк: через интернет-приемную на сайте или по телефону контактного центра 8-800-250-40-72.
Специалисты уточнили, что обучающие семинары планируют провести также непосредственно в торговых центрах.
Напомним, что в декабре презентация новых купюр для кассовых работников