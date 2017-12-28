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19:57, 28 декабря 2017 1 249
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Владивосток 2000. В Рязанские банки завезли новые купюры

Владивосток 2000. В Рязанские банки завезли новые купюры

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Прио-Внешторгбанк презентовал новые банкноты образца 2017 года номиналом двести и две тысячи рублей. Презентация состоялась в четверг, 28 декабря. Зампред правления Геннадий Дронов отметил, что банк вводит купюры в оборот с 29 декабря и в связи с этим возникла необходимость практического семинара. Новые банкноты можно будет получить в кассах путем обмена или при снятии средств с личного счета. Также он добавил, что в банкоматах они появятся позже.

На встрече присутствовал заместитель управляющего регионального отделения Банка России Алексей Киреев. В своем выступлении он подчеркнул, что новые купюры не являются эксклюзивными и постепенно войдут в повседневную жизнь. «Одна из задач Банка России — это соблюдение чистоты денежного обращения», — сказал Киреев. «Нормальной мировой практикой является то, что с промежутком в пять, семь, десять лет любой ЦБ обновляет степень защиты и защитные признаки своих номерных знаков. Тем самым, не давая возможности создавать подделки, так как от подделок страдает не только государство, но и каждый отдельный человек».

Рязанцам покажут новые банкноты в 200 и 2000 рублей Рязанцам покажут новые банкноты в 200 и 2000 рублей

Киреев добавил, что введение в оборот новых номиналов сделает более удобным использование денежных купюр и для потребителей, и для банковских работников: «Если у них в обороте находится меньшее количество денег, они тратят меньше количество времени на обработку, перевозку, инкассацию, на выпуск в обращение». На презентации рассказали, что купюры выполнены на хлопковой бумаге с использованием полимерной пропитки. Киреев отметил, что благодаря новой технологии производства банкноты будут служить дольше.

Ведущий эксперт отдела наличного денежного обращения Ольга Леонидова рассказала о дизайне и защитных признаках новых купюр. Она отметила, что при их создании учитывалась возможность проверки подлинности новых денежных знаков без применения дополнительных устройств.

В обращение поступили новые банкноты в 200 и 2000 рублей В обращение поступили новые банкноты в 200 и 2000 рублей

Отличить оригинал от подделки можно по нескольким признакам. В первую очередь, защитная нить не имеет вид темной полосы со светлым повторяющимся числом «200» и «ЦБ РФ» — для купюр номиналом в 2000 рублей. На них прощупывается более выразительный рельеф текста, также при увеличении банкноты в 200 рублей содержат мелкие графические рисунки с изображением флоры и фауны полуострова Крым и Дальнего Востока для двухтысячных банкнот.

На лицевой стороне банкноты в 2000 рублей изображен мост на остров Русский во Владивостоке, а на обороте — космодром Восточный в Амурской Области. На банкноте в 200 рублей с лицевой стороны изображен Памятник затопленным кораблям в Севастополе, а на обороте — Херсонес Таврический.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

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