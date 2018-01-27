Свежо и снежно. Обзор фотографий рязанцев из Instagram

Весь декабрь в Рязани не было снега, реки области
Подходит к концу второй календарный месяц зимы, но настоящая зима в Рязань пришла не так давно.
Редакция RZN.info подготовила обзор снимков заснеженных пейзажей из Instagram местных жителей.
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Фото: © RZN.info / Иван Артеменко
Весь декабрь в Рязани не было снега, реки области
Подходит к концу второй календарный месяц зимы, но настоящая зима в Рязань пришла не так давно.
Редакция RZN.info подготовила обзор снимков заснеженных пейзажей из Instagram местных жителей.
© RZN.info
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Первый в мире телефонный разговор состоялся 10 марта 1876 года, когда существовало всего два телефонных аппарата, стоявших в соседних комнатах.