«Салют-7» получил «Золотого орла» как лучший фильм 2017 года

Главный приз национальной кинематографической премии «Золотой орел» получила картина Клима Шипенко «Салют-7». Лучшим режиссером стал Андрей Звягинцев за фильм «Нелюбовь», передает «
В номинации «Лучший фильм» были представлены картины «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Большой» Валерия Тодоровского, «Время первых» Дмитрия Киселева, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Салют-7» Клима Шипенко.
Лучшими актерами признали Евгения Миронова («Время первых») и Ирину Горбачеву («Аритмия»).
В номинации «Лучший сценарий» лидировала Анастасия Пальчикова за фильм «Большой».
Напомним, «Нелюбовь» Звягинцева
Справка
«Золотой орел» — национальная кинонаграда России. Учреждена «Национальной Академией кинематографических искусств и наук России», присуждается с 2002 года.
Фото Кинопоиска