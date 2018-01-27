Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:56, 27 января 2018 700
 0    0

«Салют-7» получил «Золотого орла» как лучший фильм 2017 года

«Салют-7» получил «Золотого орла» как лучший фильм 2017 года

Главный приз национальной кинематографической премии «Золотой орел» получила картина Клима Шипенко «Салют-7». Лучшим режиссером стал Андрей Звягинцев за фильм «Нелюбовь», передает «РИА Новости».

В номинации «Лучший фильм» были представлены картины «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Большой» Валерия Тодоровского, «Время первых» Дмитрия Киселева, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Салют-7» Клима Шипенко.

Лучшими актерами признали Евгения Миронова («Время первых») и Ирину Горбачеву («Аритмия»).

В номинации «Лучший сценарий» лидировала Анастасия Пальчикова за фильм «Большой».

Напомним, «Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Оскар».

Справка

«Золотой орел» — национальная кинонаграда России. Учреждена «Национальной Академией кинематографических искусств и наук России», присуждается с 2002 года.

Фото Кинопоиска


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:00, 27 января 2018
Если чиновника не держать в тонусе, то он превратится в чинушу — Любимов
18:25, 27 января 2018
Рязанцы попробовали «блокадный хлеб». Фоторепортаж
18:05, 27 января 2018
В Рязанской области выросла численность выхухолей. Фото
17:33, 27 января 2018
Свежо и снежно. Обзор фотографий рязанцев из Instagram
16:56, 27 января 2018
«Салют-7» получил «Золотого орла» как лучший фильм 2017 года
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Телеканал «360» запустил 12 каналов в регионах и догнал РБК ТВ

Телеканал «360» запустил 12 каналов в регионах и догнал РБК ТВ

В результате роста аудитории в декабре 2017-го «360» вошел в число 20 крупнейших тематических каналов страны.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:50, 19 января 2018 39 030
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 37 709
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 3
12:33, 24 января 2018 18 773
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
11:28, 19 января 2018 17 484
Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки 9
9:26, 21 января 2018 17 056
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
Все новости
Форум