«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на Оскар

Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева вошел в число номинантов кинопремии «Оскар». Об это сообщил
Картина претендует на победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Ранее ленту номинировали на «Золотой глобус», но премия ушла к другому фильму. В 2015-м на «Оскар» претендовал предыдущий фильм Звягинцева — «Левиафан».
«Нелюбовь» рассказывает о московской семье, переживающей тяжелый развод. Супруги стремятся скорее развестись, пренебрегая своим ребенком, который чувствует ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, 12-летний Алеша исчезает.