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17:14, 23 января 2018 987
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«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на Оскар

«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на Оскар

Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева вошел в число номинантов кинопремии «Оскар». Об это сообщил твиттер Американской киноакадемии.

Картина претендует на победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Ранее ленту номинировали на «Золотой глобус», но премия ушла к другому фильму. В 2015-м на «Оскар» претендовал предыдущий фильм Звягинцева — «Левиафан».

«Нелюбовь» рассказывает о московской семье, переживающей тяжелый развод. Супруги стремятся скорее развестись, пренебрегая своим ребенком, который чувствует ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, 12-летний Алеша исчезает.


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