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11:36, 26 января 2018 1 102

ЖК «Дядьково» готовит к сдаче новую многоэтажку

ЖК «Дядьково» готовит к сдаче новую многоэтажку

Строительство жилого комплекса «Дядьково» началось еще в 2013 году. Тогда ООО «Имтер» планировал построить восемь многоэтажек, но после появления трех компания заявила о финансовой несостоятельности и заморозила возведение еще пяти домов.

Около двух лет проблема находилась в «подвешенном состоянии», и ситуация сдвинулась с места только в 2017 году. Правительство приняло ряд мер, которые позволили возобновить строительство, и уже осенью почти 150 семей получили ключи от квартир.

При этом работа еще не завершилась, рентабельность комплекса увеличили — на трех домах появились дополнительные пятые этажи, а на смежном участке построили еще один 90-квартирный дом «Рассвет».

Подробнее о сдаче нового дома в ЖК «Дядьково» читайте в нашем разделе «Публикации».


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