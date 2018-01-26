ЖК «Дядьково» готовит к сдаче новую многоэтажку

Строительство жилого комплекса «Дядьково» началось еще в 2013 году. Тогда ООО «Имтер» планировал построить восемь многоэтажек, но после появления трех компания заявила о финансовой несостоятельности и заморозила возведение еще пяти домов.
Около двух лет проблема находилась в «подвешенном состоянии», и ситуация сдвинулась с места только в 2017 году. Правительство приняло ряд мер, которые позволили возобновить строительство, и уже осенью почти 150 семей получили ключи от квартир.
При этом работа еще не завершилась, рентабельность комплекса увеличили — на трех домах появились дополнительные пятые этажи, а на смежном участке построили еще один 90-квартирный дом «Рассвет».
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