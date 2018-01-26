Феникс рязанских долгостроев. ЖК «Дядьково» готовит к сдаче новую многоэтажку

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Строительство жилого комплекса «Дядьково» началось еще в 2013 году. Тогда ООО «Имтер» планировал построить восемь многоэтажек, но после появления трех компания заявила о финансовой несостоятельности и заморозила возведение еще пяти домов.
Около двух лет проблема находилась в «подвешенном состоянии», а около двух сотен обманутых семей продолжали оставаться без жилья. Все это время дольщики активно проявляли себя: горожане проводили пикеты, снимали видеоклипы и обращались в органы власти.
Как рассказывает заместитель министра областного минстроя Николай Семенов, инициативная группа обманутых дольщиков ЖК «Дядьково» еженедельно проводила собрания в министерстве строительного комплекса и даже встречалась с новым губернатором Николаем Любимовым.
Ситуация сдвинулась с места в 2017 году: правительство приняло ряд мер, которые позволили возобновить строительство, и уже осенью почти 150 семей получили ключи от долгожданных квартир.
Одна из первых в достроенные дома заселилась семья Лавреновых. Они еще в 2014 году заключили договор долевого строительства, но получить ключи удалось только минувшей осенью. «Более 3,5 лет мы ждали собственное жилье. За это время у нас появился еще один ребенок. Одни из первых в доме мы сделали ремонт и Новый год встретили в своей квартире», — рассказала Татьяна Лавренова.
Николай Семенов подчеркивает, что открытость решений позволила реализовать этот сложный проект. Однако работа на этом еще не завершилась, рентабельность комплекса была увеличена — на трех домах появились дополнительные пятые этажи, а на смежном участке построили еще один 90-квартирный дом «Рассвет».
Строительство еще двух домов ведется ежедневно.
«Все дома возводит новый застройщик — фонд „Центр поддержки предпринимательства — бизнес-инкубатор Рязанского муниципального района“ и надежный подрядчик, который строит быстро качественно и не срывает сроки», — отмечает Семенов. Рядом с комплексом завершается строительство сетевого магазина «Пятерочка», а в Дядькове готовится проект по возведению школы. Сейчас к сдаче готовится 90-квартирный дом с прекрасным видом из окон на село Дядьково, в котором рязанцы активно приобретают жилье.
Потенциальный покупатель Андрей Середин рассказывает, что выбрал комплекс из-за улучшенной экологии и доступности по цене. «Рядом с домом находится речка, неподалеку располагается крупная сеть супермаркетов, в домах индивидуальное отопление. Да и цены на квартиры в полтора раза дешевле, чем в Рязани. Плюс содержание жилья в районе ниже, чем в городе. Для меня и всего семейного бюджета это очень важно», — отмечает покупатель.
В активной продаже находятся квартиры и в ранее построенных домах. Круглосуточный телефон для связи с отделом продаж: 99-77-22. Более подробная информация на сайте Домрассвет.рф.
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