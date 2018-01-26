В Рязани собираются благоустроить территорию Лесопарка вплоть до Орехового озера. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Сергей Карабасов.
«Наша задача заключается в том, чтобы убрать из леса сухостойные и поваленные деревья, расчистить русло ручья Дунайчик. В планах городской администрации благоустроить территорию Лесопарка вплоть до Орехового озера», — заявил Карабасов.
В Лесопарке уже начали вырубать старые и больные деревья, вывозить валежник. Всего с начала ноября санитарная очистка выполнена на площади более 10 гектаров. За это время вывезено и переработано в мульчу порядка 600 кубометров сухостоя и поваленных деревьев.
Напомним, ранее городские власти объявили, что под путепроводов в Леспопарке появится