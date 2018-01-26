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19:31, 26 января 2018 568
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В Рязани собираются благоустроить территорию Лесопарка вплоть до Орехового озера — Карабасов

В Рязани собираются благоустроить территорию Лесопарка вплоть до Орехового озера — Карабасов

В Рязани собираются благоустроить территорию Лесопарка вплоть до Орехового озера. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Сергей Карабасов.

«Наша задача заключается в том, чтобы убрать из леса сухостойные и поваленные деревья, расчистить русло ручья Дунайчик. В планах городской администрации благоустроить территорию Лесопарка вплоть до Орехового озера», — заявил Карабасов.

В Лесопарке уже начали вырубать старые и больные деревья, вывозить валежник. Всего с начала ноября санитарная очистка выполнена на площади более 10 гектаров. За это время вывезено и переработано в мульчу порядка 600 кубометров сухостоя и поваленных деревьев.

Напомним, ранее городские власти объявили, что под путепроводов в Леспопарке появится уличный спорткомплекс.


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