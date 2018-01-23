Под мостом в рязанском Лесопарке появится спорткомплекс. Проект

Новый социальный проект — центр уличного спорта «Под мостом» — может стать площадкой для соревнований по баскетболу международного уровня. Об этом сообщили на сайте
По словам и.о. главы администрации Сергея Карабасова, три из восьми кортов центра будут оборудованы для занятий баскетболом.
Комплекс включит в себя зону для детей, тренировочную зону воркаута, корт для игры и игровую коробку для дворового футбола. На площадке центра также разместят теплые раздевалки и тренерское помещение.
В сообщении отметили, проект реализуют летом 2018 года, чтобы уже в августе провести на территории центра финал кубка России по уличному баскетболу.