В аварии в Путятинском районе погибли два человека. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Кроме того, пострадали два человека. ДТП
Информация о произошедшем уточняется.
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В аварии в Путятинском районе погибли два человека. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Кроме того, пострадали два человека. ДТП
Информация о произошедшем уточняется.
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