В Путятинском районе столкнулись две «легковушки», есть пострадавшие

В Путятинском районе столкнулись две «легковушки». Об этом сообщила
ДТП произошло в пятницу, 26 января, в 1:50 на 299 километре М-5 в Путятинском районе. Есть пострадавшие.
На место происшествия выезжали один автомобиль и трое пожарных.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Путятинском районе столкнулись две «легковушки». Об этом сообщила
ДТП произошло в пятницу, 26 января, в 1:50 на 299 километре М-5 в Путятинском районе. Есть пострадавшие.
На место происшествия выезжали один автомобиль и трое пожарных.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьУ ТЦ «Атрон» столкнулись два автомобиля. Видео
|
cледующая новость →Патриарх Кирилл предложил присвоить многодетным семьям особый статус
В результате роста аудитории в декабре 2017-го «360» вошел в число 20 крупнейших тематических каналов страны.