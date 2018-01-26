Андреев выступил с последним словом в суде

В пятницу, 26 января, в Советском суде бывший зампред правительства Дмитрий Андреев выступил с последним словом.
RZN.info приводит слова подсудимого полностью:
«Хотел, чтобы те положительные моменты, которые были в моей жизни, учли при оглашении приговора. Ту позицию свидетелей, которые не считают, что Андреева нужно изолировать от общества. Учли мою гражданскую позицию. Учли то, что маме скоро 82 года, а ухаживать за ней некому, потому что старшая родная сестра имеет инвалидность. И я в законном браке более 25 лет. У меня четверо детей, вы знаете. Младшему еще нет и четырех лет. Хотел, чтобы суд учел эти моменты.
Плюс мое образование. То, что 18 лет своей жизни я проучился, старался был полезным обществу, более шести лет работал преподавателем. Поэтому я считаю, что еще многое мог бы сделать для моей любимой страны, принести пользу людям. В принципе всю свою жизнь я этим занимался. Хотел бы, чтобы это учли при оглашении приговора. Спасибо за понимание».
Оглашение приговора назначили на 20 февраля.
Напомним, по версии следствия, Андреев бесплатно
Ранее гособвинитель