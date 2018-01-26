Андреев выступил с последним словом в суде

В пятницу, 26 января, в Советском суде бывший зампред правительства Дмитрий Андреев выступил с последним словом.

RZN.info приводит слова подсудимого полностью:

«Хотел, чтобы те положительные моменты, которые были в моей жизни, учли при оглашении приговора. Ту позицию свидетелей, которые не считают, что Андреева нужно изолировать от общества. Учли мою гражданскую позицию. Учли то, что маме скоро 82 года, а ухаживать за ней некому, потому что старшая родная сестра имеет инвалидность. И я в законном браке более 25 лет. У меня четверо детей, вы знаете. Младшему еще нет и четырех лет. Хотел, чтобы суд учел эти моменты.

Плюс мое образование. То, что 18 лет своей жизни я проучился, старался был полезным обществу, более шести лет работал преподавателем. Поэтому я считаю, что еще многое мог бы сделать для моей любимой страны, принести пользу людям. В принципе всю свою жизнь я этим занимался. Хотел бы, чтобы это учли при оглашении приговора. Спасибо за понимание».

Оглашение приговора назначили на 20 февраля.

Напомним, по версии следствия, Андреев бесплатно пользовался Toyota Land Cruiser гендиректора ОАО «Рязанский свинокомплекс», а учредитель ООО «Вакинское Агро» оплатил его сыну покупку квартиры в Химках. Суммарно эти две взятки оценили в 6,2 млн рублей. Кроме того, чиновника обвиняют в мошенническом хищении 500 тысяч у Геннадия Ноздрина — на тот момент замглавы минсельхоза: якобы он просил подчиненного собрать деньги на предвыборную кампанию.