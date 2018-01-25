Подростки открыли стрельбу в одном из лицеев Ульяновска

В одном из лицеев Ульяновска подростки открыли стрельбу. Полиция не смогла задержать злоумышленников «по горячим следам», передает
Инцидент произошел во дворе образовательного учреждения в Заволжском районе Ульяновска. По предварительным данным, двое подростков 15-17 лет открыли стрельбу из пневматического оружия по школьникам, которые катались с горки.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
По предварительным данным, стрелявшие не являются учениками лицея. Дети, по которым стреляли из двух единиц «пневматики», разбежались и укрылись в здании школы.
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