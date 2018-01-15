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9:44, 15 января 2018 573
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В пермской школе неизвестные в масках напали на учеников

В пермской школе неизвестные в масках напали на учеников

Двое неизвестных в масках напали на учеников школы №127 в Перми. На месте происшествия работают восемь бригад скорой помощи, передает «РИА Новости«

Ножами ранили восемь человек: семеро школьников и учителя. Налетчиков задержали.

В тяжелом состоянии находятся учительница и ученик 16 лет. Они получили ранения шеи. Оба направлены в городскую клиническую больницу №4, уже проводятся операции», — сообщил региональный минздрав.

Также в школу экстренно выехали глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова.


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