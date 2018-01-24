Упавший с 17-го этажа рязанец был школьником

Рязанец, упавший с 17-го этажа дома на улице Новаторов, был школьником. Об этом RZN.info сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Молодой человек учился в одном из выпускных классов школы. Юноша скончался от полученных травм.
Ранее
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Рязанец, упавший с 17-го этажа дома на улице Новаторов, был школьником. Об этом RZN.info сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Молодой человек учился в одном из выпускных классов школы. Юноша скончался от полученных травм.
Ранее
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Первый в мире телефонный разговор состоялся 10 марта 1876 года, когда существовало всего два телефонных аппарата, стоявших в соседних комнатах.