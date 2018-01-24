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19:16, 24 января 2018 2 513
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Упавший с 17-го этажа рязанец был школьником

Упавший с 17-го этажа рязанец был школьником

Рязанец, упавший с 17-го этажа дома на улице Новаторов, был школьником. Об этом RZN.info сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Молодой человек учился в одном из выпускных классов школы. Юноша скончался от полученных травм.

Ранее появилась информация, что вечером во вторник, 23 января, с 17 этажа дома на улице Новаторов упал мужчина.


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