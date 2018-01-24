В Рязани с 17-го этажа упал мужчина

С 17-го этажа дома на улице Новаторов упал мужчина. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Инцидент произошел около 23:30 во вторник, 23 января. Мужчина скончался от полученных травм.
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С 17-го этажа дома на улице Новаторов упал мужчина. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Инцидент произошел около 23:30 во вторник, 23 января. Мужчина скончался от полученных травм.
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