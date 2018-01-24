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11:52, 24 января 2018 2 802
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«Московские» троллейбусы появятся на семи рязанских маршрутах 5

«Московские» троллейбусы появятся на семи рязанских маршрутах

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

«Московские» троллейбусы появятся на семи рязанских маршрутах. Об этом сообщил и.о. директора УРТ Сергей Закалюкин.

Десять троллейбусов, переданных из столицы, выйдут на маршруты №№ 1, 3, 5, 6, 9, 10, 16 в среду, 24 января.

Напомним, Рязань получила в дар от Москвы 10 троллейбусов и 20 автобусов.


© RZN.info

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