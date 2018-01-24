«Московские» троллейбусы появятся на семи рязанских маршрутах. Об этом сообщил и.о. директора УРТ Сергей Закалюкин.
Десять троллейбусов,
Напомним, Рязань получила в дар от Москвы 10 троллейбусов и 20 автобусов.
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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
«Московские» троллейбусы появятся на семи рязанских маршрутах. Об этом сообщил и.о. директора УРТ Сергей Закалюкин.
Десять троллейбусов,
Напомним, Рязань получила в дар от Москвы 10 троллейбусов и 20 автобусов.
© RZN.info
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