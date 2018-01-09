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17:06, 9 января 2018 4 051
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В Рязань прибыли десять троллейбусов и девять автобусов из Москвы — мэрия 2

В Рязань прибыли десять троллейбусов и девять автобусов из Москвы — мэрия

Фото: Администрация Рязани

В Рязань прибыли десять троллейбусов и девять автобусов из Москвы. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В частности, в депо МУП «УРТ» прибыли все 10 троллейбусов, в «Автоколонну №1310» — 9 из 20 автобусов. Остальные приедут в Рязань до конца недели.

Все машины обследуются сотрудниками муниципальных предприятий. Отмечается, что транспортные средства выйдут на линию в феврале.

«В настоящее время завершается работа по определению конкретных маршрутов регулярных перевозок, которые будут обслуживать эти автобусы и троллейбусы», — уточнили в сообщении.

Напомним, всего из Москвы в Рязань прибудут 20 автобусов и десять троллейбусов.


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