В Рязань прибыли десять троллейбусов и девять автобусов из Москвы. Об этом сообщил
В частности, в депо МУП «УРТ» прибыли все 10 троллейбусов, в «Автоколонну №1310» — 9 из 20 автобусов. Остальные приедут в Рязань до конца недели.
Все машины обследуются сотрудниками муниципальных предприятий. Отмечается, что транспортные средства выйдут на линию в феврале.
«В настоящее время завершается работа по определению конкретных маршрутов регулярных перевозок, которые будут обслуживать эти автобусы и троллейбусы», — уточнили в сообщении.
Напомним, всего из Москвы в Рязань