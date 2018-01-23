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10:51, 23 января 2018 2 637
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Во вторник в центре Рязани и Никуличах отключили воду

Во вторник в центре Рязани и Никуличах отключили воду

Во вторник, 23 января, на двух улицах в центре Рязани и в Никуличах отключили воду. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

С 9:30 до 16:00 воды не будет по следующим адресам: улица 1-я Нагорная (частный сектор), 3-й Нефтезаводской проезд, дом №14.

С 20:00 23 января до 6:00 24 января водоснабжение отключат по адресам:

  • улица Николодворянская, дома №17, №18,№18-а, №20, №22, №24, №19/40 (школа №7);
  • улица Полонского, дома №1/54, №2/52, №2 корпус 1, №4, №4 корпус 1, №6, №7, №12, №13, №13-а, №13-б, №15, №16, №17, №19, №19 корпус 1, №18.

Напомним, ранее сообщалось, что детский сад и поликлиника в Песочне останутся без воды во вторник.


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