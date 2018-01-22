Детский сад и поликлиника в Песочне во вторник останутся без воды

Детский сад и поликлиника в Песочне во вторник, 23 января, останутся без воды. Об этом сообщили на сайте
С 13:00 до 16:00 водоснабжения не будет по адресам: улица Новоселов, дома №28, №28 корпус 1, №28 корпус 2, №28 корпус 3, №30-а, №30, №30 корпус 1, №30 корпус 2, №30 корпус 3, №32-а (детская поликлиника №7), №32, №32 корпус 1, №32 корпус 2, №32 корпус 3, №32-в, №34, №34 корпус 1, №36, №36 корпус 1, №36 корпус 2, №36 корпус 3, №38, №38 корпус 1, №38 корпус 2, №40, №40 корпус 1, №40 корпус 2, №40 корпус 3, №34-а, №38-б (детский сад №142).