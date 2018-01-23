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11:09, 23 января 2018 4 461
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В Рязанской области оштрафовали хирурга, не оказавшего помощь пострадавшему в ДТП ребенку

В Рязанской области оштрафовали хирурга, не оказавшего помощь пострадавшему в ДТП ребенку

В Рязанской области оштрафовали хирурга, не оказавшего помощь малолетней девочке, пострадавшей в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Уголовное дело, возбужденное в отношении врача в 2017 году, прекратили и назначили ему штраф в размере десяти тысяч рублей.

Дело возбудили после публикации в СМИ передачи о судьбе несовершеннолетней рязанки и ее дочери 2016 года рождения, попавших в ДТП 25 июня 2016 года.

Установили, что врач-хирург Клепиковской ЦРБ выехал в составе бригады «скорой» к месту ДТП, произошедшего между Малиновкой и Рябиновкой Клепиковского района.

«Хирург не организовал проведение пострадавшей малолетней рекомендуемых лечебно-диагностических мероприятий, что не позволило более точно определить характер повреждений и своевременно скорректировать план оказания медицинской помощи. Кроме того, он не организовал транспортировку девочки в больницу, предназначенную для оказания специализированной медицинской помощи детям с ортопедической и травматологической патологией. Не выявив травм и, как следствие, не оказав надлежащей медицинской помощи, врач отпустил ребенка вместе с родственниками домой. На следующий день девочка была доставлена из дома скорой помощью в специализированное медицинское учреждение, где ей оказали квалифицированную помощь», — говорится в сообщении.

Во время следствия обвиняемый полностью признал свою вину, способствовал раскрытию и расследованию преступления, в полном объеме возместил ущерб и загладил причиненный преступлением вред.

Напомним, виновником ДТП признают молодого человека несовершеннолетней рязанки, который был за рулем во время происшествия.


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