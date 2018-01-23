В Рязанской области оштрафовали хирурга, не оказавшего помощь пострадавшему в ДТП ребенку

В Рязанской области оштрафовали хирурга, не оказавшего помощь малолетней девочке, пострадавшей в ДТП. Об этом сообщила
Уголовное дело,
Дело возбудили после публикации в СМИ
Установили, что врач-хирург Клепиковской ЦРБ выехал в составе бригады «скорой» к месту ДТП, произошедшего между Малиновкой и Рябиновкой Клепиковского района.
«Хирург не организовал проведение пострадавшей малолетней рекомендуемых лечебно-диагностических мероприятий, что не позволило более точно определить характер повреждений и своевременно скорректировать план оказания медицинской помощи. Кроме того, он не организовал транспортировку девочки в больницу, предназначенную для оказания специализированной медицинской помощи детям с ортопедической и травматологической патологией. Не выявив травм и, как следствие, не оказав надлежащей медицинской помощи, врач отпустил ребенка вместе с родственниками домой. На следующий день девочка была доставлена из дома скорой помощью в специализированное медицинское учреждение, где ей оказали квалифицированную помощь», — говорится в сообщении.
Во время следствия обвиняемый полностью признал свою вину, способствовал раскрытию и расследованию преступления, в полном объеме возместил ущерб и загладил причиненный преступлением вред.
Напомним, виновником ДТП признают молодого человека несовершеннолетней рязанки, который был за рулем во время происшествия.