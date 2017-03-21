Следователи проверят медиков, оказавших помощь пострадавшей в ДТП рязанке

Следователи проверят оказание помощи несовершеннолетней рязанке после ДТП. Об этом сообщила
В эфире передачи одного из федеральных каналов рассказали о том, что в 2016 году в Рязанской области произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя девушка и ее малолетняя дочь. Как следует из сюжета, после аварии пострадавших доставили в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. Впоследствии выяснилось, что рязанку со сложным переломом выписали домой.
Следователи проверят все факты, рассказанные журналистами. По результатам оценят действия или бездействие врачей.