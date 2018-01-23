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8:32, 23 января 2018 2 180
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В России планируют ввести единые стандарты по охране школ 3

В России планируют ввести единые стандарты по охране школ

В России могут появиться частные охранные предприятия, которые будут специализироваться на охране школ. Также может быть разработан национальный стандарт обеспечения безопасности образовательных организаций, а профессиональный стандарт школьного охранника может стать обязательным, пишут «Известия».

Как рассказал изданию зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»), сейчас рассматривается возможность создания специальной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере охраны социально значимых объектов, в том числе школ.

К участию пригласят представителей заинтересованных ведомств: Росгвардию, ФСБ, МЧС и МВД, а также охранное сообщество.

Вопросом в Госдуме занялись после случаев в школах Пермского края и Бурятии. В Перми напавший оказался в школе без пропуска, а в Улан-Удэ, по информации СМИ, учебное заведение охраняли вахтерши.


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