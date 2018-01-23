В России планируют ввести единые стандарты по охране школ

В России могут появиться частные охранные предприятия, которые будут специализироваться на охране школ. Также может быть разработан национальный стандарт обеспечения безопасности образовательных организаций, а профессиональный стандарт школьного охранника может стать обязательным, пишут «
Как рассказал изданию зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»), сейчас рассматривается возможность создания специальной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере охраны социально значимых объектов, в том числе школ.
К участию пригласят представителей заинтересованных ведомств: Росгвардию, ФСБ, МЧС и МВД, а также охранное сообщество.
Вопросом в Госдуме занялись после случаев в школах