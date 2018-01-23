«Уже не актуально». В минстрое оценили рэп рязанских дольщиков

В минстрое оценили рэп рязанских дольщиков. Об этом сообщили на
Министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов подчеркнул, что недавно размещенный
По словам министра, работы на объекте ведутся в соответствии с графиком.
«В многоквартирном доме полностью проведены все необходимые инженерные коммуникации. В декабре к дому было подведено отопление и сейчас осуществляется поквартирный пуск тепла. Установлено лифтовое оборудование, проводятся электротехнические работы. Еженедельно на территории объекта организуются встречи с дольщиками для информирования их о проводимых работах», — отметили в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что ЖК «Виктория»