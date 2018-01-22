В Рязани еще на двух улицах отключили воду в понедельник, 22 января. Об этом сообщили на сайте
До 17:00 водоснабжения не будет по следующим адресам:
- улица Николодворянская, дома №18, №18-а, №20, №22, №24, №17, №19/40 (школа №7);
- улица Полонского, дома №18, №16, №12, №6, №4, №4 корпус 1, №2 корпус 1, №2/52, №19, №19 корпус 1, №17, №15, №13-б, №13-а, №13, №7, №1/54.
До окончания ремонтных работ воды не будет по адресам:
- Московское шоссе, №12, №12-а, №12 строение 1, №31;
- улица Лагерная, дома с №1 по №16.
Напомним, ранее сообщалось об