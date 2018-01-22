На двух рязанских улицах отключили воду

В понедельник, 22 января, на двух улицах Рязани отключили воду. Об этом сообщил
Воду до окончания ремонта отключили в домах №№ 9, 11, 13 по улице Крупской.
До 16:00 воды не будет в домах №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 по улице Тимакова.
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В понедельник, 22 января, на двух улицах Рязани отключили воду. Об этом сообщил
Воду до окончания ремонта отключили в домах №№ 9, 11, 13 по улице Крупской.
До 16:00 воды не будет в домах №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 по улице Тимакова.
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Редакция RZN.info вспомнила несколько скандалов, начавшихся с видео в соцсетях.