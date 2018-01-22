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10:46, 22 января 2018 1 005
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На двух рязанских улицах отключили воду

На двух рязанских улицах отключили воду

В понедельник, 22 января, на двух улицах Рязани отключили воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Воду до окончания ремонта отключили в домах №№ 9, 11, 13 по улице Крупской.

До 16:00 воды не будет в домах №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 по улице Тимакова.


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