Назван лучший фильм 2017 года. Картина «Форма воды» стала лучшей по версии гильдии продюсеров Америки, сообщил режиссер Гильермо дель Торо в своем Твиттере .

На награду также претендовали фильмы «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Леди Берд» Греты Гервиг, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдона и другие.

Напомним, фильм «Форма воды» вышел на экранах рязанских кинотеатров в четверг, 18 января.

I want to thank the PGA for giving us this immense distinction. pic.twitter.com/QZXp0P4r8G