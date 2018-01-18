На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Темные времена» и «Форма воды»

В четверг, 18 января, зрителей ждут свежие новинки кино. Рязанцам пора выбрать фильм по вкусу и занять места в кинотеатрах.
Среди наиболее заметных премьер стоит отметить фильм «Темные времена» об Уинстоне Черчилеле и первых днях Второй мировой войны, а также фантастический фильм «Форма воды».
Также на этой неделе на экраны выходит итальянская комедия «Добро пожаловать на юг 2 или Соседям вход воспрещен», российский фэнтези-фильм «Скиф» и новый выпуск альманаха «Мульт в кино».
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «