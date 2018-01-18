Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:03, 18 января 2018 910
 0    0

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Темные времена» и «Форма воды»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Темные времена» и «Форма воды»

В четверг, 18 января, зрителей ждут свежие новинки кино. Рязанцам пора выбрать фильм по вкусу и занять места в кинотеатрах.

Среди наиболее заметных премьер стоит отметить фильм «Темные времена» об Уинстоне Черчилеле и первых днях Второй мировой войны, а также фантастический фильм «Форма воды».

Также на этой неделе на экраны выходит итальянская комедия «Добро пожаловать на юг 2 или Соседям вход воспрещен», российский фэнтези-фильм «Скиф» и новый выпуск альманаха «Мульт в кино».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
15:03, 18 января 2018
На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Темные времена» и «Форма воды»
21:25, 13 января 2018
В сериале «Друзья» нашли сексизм, расизм и гомофобию
13:11, 13 января 2018
Приходите завтра. Каток на «Локомотиве» временно закрыли
14:04, 12 января 2018
Афиша RZN.info рекомендует посетить концерт группы «Sолнечные дни» и выставку репродукций Ван Гога «Симфония цвета»
20:53, 11 января 2018
В новогодние праздники Рязанскую область посетили более 95 тысяч туристов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Выплата за рождение первого ребенка. Что нужно знать?

Выплата за рождение первого ребенка. Что нужно знать? 2

Новая государственная услуга начала действовать с 1 января 2018 года.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 63 892
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 14
12:27, 13 января 2018 58 572
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 43 551
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
20:49, 10 января 2018 30 825
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 31
20:11, 6 января 2018 26 427
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум