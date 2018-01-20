Появилось видео с места пожара на улице Есенина. Запись опубликована в группе «
Напомним, деревянный дом на пересечении улиц Есенина и Затинной
По
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Появилось видео с места пожара на улице Есенина. Запись опубликована в группе «
Напомним, деревянный дом на пересечении улиц Есенина и Затинной
По
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Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.