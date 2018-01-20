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21:12, 20 января 2018 1 284
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Появилось видео с места пожара на улице Есенина

Появилось видео с места пожара на улице Есенина

Появилось видео с места пожара на улице Есенина. Запись опубликована в группе «Типичная Рязань».

Напомним, деревянный дом на пересечении улиц Есенина и Затинной загорелся днем в субботу, 20 января.

По информации МЧС, в результате пожара никто не пострадал, огонь полностью уничтожил дом.


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