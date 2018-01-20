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17:33, 20 января 2018 1 190
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На улице Есенина загорелся дом

На улице Есенина загорелся дом

Фото: © RZN.info / Мария Горохова

Днем в субботу, 20 января, на пересечении улиц Есенина и Затинной загорелся деревянный дом. На место прибыли пожарные.

По свидетельству очевидца, в соседних домах ощущается сильных запах гари.

Подробности происшествия станут известны позднее.


Фото: © RZN.info / Мария Горохова

© RZN.info

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