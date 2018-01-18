Рязанец сыграл главную роль в короткометражке, претендующей на «Оскара». Трейлер

Рязанец сыграл главную роль в короткометражке, претендующей на премию «Оскар». Фильм «Судороги, асфиксия, смерть» Федора Ромма принял участие в конкурсе 26th St. Louis International Film Festival, участники которого отправляются на рассмотрение членов жюри американской киноакадемии, пишет «
Фильм с рязанцем Александром Взметневым впервые показали на «Кинотавре» в 2017 году. После этого картина приняла участие еще в нескольких фестивалях:
- 39-й Московский международный кинофестиваль (Москва, Россия);
- Portobello Film Festival (Лондон, Англия);
- Уральский фестиваль российского кино (Екатеринбург, Россия);
- XII Казанский международный фестиваль мусульманского кино (Казань, Россия);
- Braunschweig Film Festival (Германия).
Напомним, всех номинантов на премию «Оскар»