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11:40, 18 января 2018 1 982
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Рязанец сыграл главную роль в короткометражке, претендующей на «Оскара». Трейлер

Рязанец сыграл главную роль в короткометражке, претендующей на «Оскара». Трейлер

Рязанец сыграл главную роль в короткометражке, претендующей на премию «Оскар». Фильм «Судороги, асфиксия, смерть» Федора Ромма принял участие в конкурсе 26th St. Louis International Film Festival, участники которого отправляются на рассмотрение членов жюри американской киноакадемии, пишет «Festagent».

Фильм с рязанцем Александром Взметневым впервые показали на «Кинотавре» в 2017 году. После этого картина приняла участие еще в нескольких фестивалях:

  • 39-й Московский международный кинофестиваль (Москва, Россия);
  • Portobello Film Festival (Лондон, Англия);
  • Уральский фестиваль российского кино (Екатеринбург, Россия);
  • XII Казанский международный фестиваль мусульманского кино (Казань, Россия);
  • Braunschweig Film Festival (Германия).

Напомним, всех номинантов на премию «Оскар» объявят 23 января.


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