Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:22, 6 января 2018 427
 0    0

Киноакадемики начали голосование за выдвижение фильмов на «Оскар»

Киноакадемики начали голосование за выдвижение фильмов на «Оскар»

Киноакадемики начали голосование за выдвижение фильмов на «Оскар». В пятницу, 5 января, началась подача бюллетеней с именами претендентов на самую престижную кинонаграду США, передает «РИА Новости».

Онлайн-заявки от киноакадемиков будут приниматься в течение восьми дней до 12 января включительно.

Право на участие в борьбе за звание лучшей картины года имеет 341 полнометражный художественный фильм. К участию в состязании в категории «Лучший фильм на иностранном языке» были приняты ленты от 92 стран, девять из них, в том числе российский фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, ранее были отобраны к конкурсу.

Всех номинантов объявят 23 января. Финальное голосование за победителей пройдет с 20 по 27 февраля, имена лауреатов будут объявлены на 90-й церемонии вручения «Оскар», которая пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
13:22, 6 января 2018
Киноакадемики начали голосование за выдвижение фильмов на «Оскар»
12:05, 6 января 2018
Сергей Пенкин поблагодарил рязанцев за концерт. Видео
13:49, 1 января 2018
Названа лучшая песня 2017 года
9:52, 31 декабря 2017
Рязанка снялась в клипе для новогодней рекламы «Кока-Колы». Видео
17:07, 30 декабря 2017
«Перестаю дышать». Ургант перепел «Розовое вино» в русской бане. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 часа назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 24 декабря 2017 217 759
В понедельник в Рязанской области ожидается метель
17:05, 24 декабря 2017 195 322
Рязанские родители поддержали отказ от «шестидневки» в школах 9
12:20, 24 декабря 2017 171 557
Антимонопольщики проверят «новогодние» цены в такси 2
18:14, 24 декабря 2017 169 367
В 2018 году россиян ждет подорожание ряда услуг 4
12:39, 24 декабря 2017 117 386
В центре Рязани снесут еще три дома
Все новости
Форум