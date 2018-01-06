Киноакадемики начали голосование за выдвижение фильмов на «Оскар». В пятницу, 5 января, началась подача бюллетеней с именами претендентов на самую престижную кинонаграду США, передает «
Онлайн-заявки от киноакадемиков будут приниматься в течение восьми дней до 12 января включительно.
Право на участие в борьбе за звание лучшей картины года имеет 341 полнометражный художественный фильм. К участию в состязании в категории «Лучший фильм на иностранном языке» были приняты ленты от 92 стран, девять из них, в том числе российский фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, ранее были
Всех номинантов объявят 23 января. Финальное голосование за победителей пройдет с 20 по 27 февраля, имена лауреатов будут объявлены на 90-й церемонии вручения «Оскар», которая пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.