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8:54, 18 января 2018 576
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Пермская школа возобновила работу после поножовщины

Пермская школа возобновила работу после поножовщины

Школа №127 в Перми, где в понедельник, 15 января, произошла поножовщина, возобновила работу. Об этом передает «РИА Новости».

В результате драки пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Зачинщиков поножовщины арестовали и предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». По предварительной информации, один из подростков ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Вокруг учебного здания сняли оцепление, фойе и крыльцо отмыли от следов крови.

По словам учеников, пока занятий не было, они ездили на экскурсии.

Школьников на уроки сопровождают взрослые.

«Моей дочери понадобилась психологическая помощь. Она, к счастью, не видела произошедшего, но слышала. Теперь боится. Мы обратились к психологу. Сами тоже очень переживаем. До сих пор не по себе, очень страшно. Сегодня вот впервые за долгое время сама привела ребенка в школу. Обычно она сама добирается. Мне пришлось скорректировать свой рабочий график», — рассказала мама одной из пятиклассниц Ирина.

Напомним, в понедельник, 15 января, между двумя школьниками в Перми произошла драка с применением ножей, которую пытались предотвратить другие ученики и педагоги.

Ранее в сети появилось видео задержания организатора поножовщины.


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