Пермская школа возобновила работу после поножовщины

Школа №127 в Перми, где в понедельник, 15 января, произошла поножовщина, возобновила работу. Об этом передает «
В результате драки пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Зачинщиков поножовщины
Вокруг учебного здания сняли оцепление, фойе и крыльцо отмыли от следов крови.
По словам учеников, пока занятий не было, они ездили на экскурсии.
Школьников на уроки сопровождают взрослые.
«Моей дочери понадобилась психологическая помощь. Она, к счастью, не видела произошедшего, но слышала. Теперь боится. Мы обратились к психологу. Сами тоже очень переживаем. До сих пор не по себе, очень страшно. Сегодня вот впервые за долгое время сама привела ребенка в школу. Обычно она сама добирается. Мне пришлось скорректировать свой рабочий график», — рассказала мама одной из пятиклассниц Ирина.
Напомним, в понедельник, 15 января, между двумя школьниками в Перми
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