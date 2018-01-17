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11:49, 17 января 2018 737
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Зачинщиков поножовщины в пермской школе арестовали

Зачинщиков поножовщины в пермской школе арестовали

В Перми арестовали зачинщиков поножовщины, произошедшей в школе №127, в которой пострадали 15 человек. Подростков арестовали на два месяца, передает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, гособвинение поддержало ходатайство. Обоим подросткам вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказала старший помощник прокурора по Пермскому краю Юлия Гайнанова.

На данный момент подростки остаются в больнице, состояние их здоровья не позволяет перевести их в СИЗО.

Два выездных заседания суда по ходатайству об избрании меры пресечения участникам инцидента в пермской школе состоялись в городской клинической больнице №4.

Напомним, в понедельник, 15 января, между двумя школьниками в Перми произошла драка с применением ножей, которую пытались предотвратить другие ученики и педагоги.

Ранее в сети появилось видео задержания организатора поножовщины.


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