Зачинщиков поножовщины в пермской школе арестовали

В Перми арестовали зачинщиков поножовщины, произошедшей в школе №127, в которой пострадали 15 человек. Подростков арестовали на два месяца, передает
«Суд удовлетворил ходатайство следователя, гособвинение поддержало ходатайство. Обоим подросткам вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказала старший помощник прокурора по Пермскому краю Юлия Гайнанова.
На данный момент подростки остаются в больнице, состояние их здоровья не позволяет перевести их в СИЗО.
Два выездных заседания суда по ходатайству об избрании меры пресечения участникам инцидента в пермской школе состоялись в городской клинической больнице №4.
Напомним, в понедельник, 15 января, между двумя школьниками в Перми
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