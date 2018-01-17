В Рязани неизвестные открыли стрельбу из окна. Видео

В Рязани неизвестные открыли стрельбу из окна. Соответсвующее видео опубликовали в Telegram-канале «
Стрельба произошла по адресу: Славянский проспект, дом №5.
Стоит отметить, что напротив этого дома находится заброшенное здание.
Полиция
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В Рязани неизвестные открыли стрельбу из окна. Соответсвующее видео опубликовали в Telegram-канале «
Стрельба произошла по адресу: Славянский проспект, дом №5.
Стоит отметить, что напротив этого дома находится заброшенное здание.
Полиция
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