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19:38, 17 января 2018 1 627
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В Банке России рассказали об изменениях, ожидающих рязанцев в этом году

В Банке России рассказали об изменениях, ожидающих рязанцев в этом году

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В среду, 17 января, в региональном отделении Банка России прошел «деловой завтрак», на котором рассказали о переменах, которые ждут рязанцев в этом году.

Участники встречи посмотрели видео-презентацию новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей, а также узнали об инновациях в финансовом секторе «из первых уст». В декабре 2017 года подобная презентация состоялась в Прио-банке.

Управляющий региональным отделением Банка России Сергей Кузнецов отметил, что часть банкоматов уже принимает новые купюры.

Кузнецов рассказал, что в ближайшее время Банк России не планирует менять дизайн денежных знаков, которые россияне уже активно используют. Он добавил, что при создании банкнот номиналом 200 и 2000 рублей использовались технологии, которые, возможно, будут применять в будущем.

Начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля Евгений Мылов выделил среди важных изменений, ожидающих клиентов в этом году, продление срока «периода охлаждения» с пяти до 14-ти календарных дней с 1 января 2018 года, появление QR-кода на бланках полисов ОСАГО, повышение выплаты по евро-протоколу до 100 тысяч рублей, введение с 1 января новой опции в системе Глонасс, которая будет фиксировать детали ДТП (время, место, скорость автомобиля) и направлять их сразу в страховую компанию.

Заведующий сектором Валерий Шамов рассказал о переменах, которые коснулись рынка микрофинансирования. С января микрофинансовые организации обязаны информировать клиента об условиях оказанных услуг и рисках, которые он несет, оценивать платежеспособность своих клиентов при займах от трех тысяч рублей, записывать и хранить все разговоры с клиентом. Один человек теперь может сделать не более десяти займов в течение года.

Также Шамов рассказал о борьбе с недобросоветными организациями. Он отметил, что наибольшую угрозу несут компании, которые обещают потребителям высокий доход, используют «агрессивную» рекламную кампанию, а также маскируются под уже известные бренды.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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